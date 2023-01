WRC, Rali de Monte Carlo, PE9: Rovanpera vence, Ogier já a ‘gerir’… | AutoSport

Tal como se esperava, e depois de ter chegado com mais de trinta segundos de avanço ao terceiro dia de prova, Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) foram apenas terceiros a 2.5s da frente, entrando claramente em modo gestão. É quase certo que Ogier não vai ganhar hoje tantos troços, já que não precisa de arriscar nada tendo em conta a vantagem que tem.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram a especial , 0.6s na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) sendo que a única mudança entre os Rally1 foi a troca de posição entre Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) e

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) com o japonês a passar o espanhol, o que vem confirmar e acentuar os problemas do homem da Hyundai que confessa não conseguir entrar no ritmo.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram quartos na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) e com isso estão um pouco mais longe dos dois Toyota da frente com Ogier a ter agora 33.5s de avanço para Rovanpera.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) ganhou 5.2s a Tanak e já só está a 2.9s do estónio da Ford.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) melhorou um pouco mas ainda assim perdeu neste troço 4.4s para Takamoto Katsuta o que é significativo.

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) desistiu depois de um toque numa ponte, onde danificou a suspensão traseira direita.

