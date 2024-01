WRC, Rali de Monte Carlo, PE8: Sébastien Ogier pressiona, mas Elfyn Evans termina o dia na frente | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) terminam o segundo dia de prova com 3.5s de vantagem para Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) em terceiro a 16.1s.

Depois de terem começado o dia com 15.1s de avanço para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) e 21.6s para Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) terminam o segundo dia de prova na frente, mas com Ogier apenas a 4.5s e Neuville a 16.1s, significando isto que ganharam tempo ao belga, mas perderam uma quantia significativa para os seus colegas de equipa, com a Toyota a terminar o dia com dois carros na frente e a prova com três pilotos separados por 16.1s.

Tudo em aberto não só para as melhores posições que dão pontos no final do dia de amanhã (para quem terminar a prova no domingo), bem como para a totalidade da prova

Quanto a Tanak, depois do atraso da manhã decorrente de uma ligeira saída de estrada em que perderam 41.9s, terminou o dia em quarto a 1m13.6s, o que significa que em teoria já não consegue chegar mais à frente em puro andamento, pelo que pode já estar a gerir carro e pneus para atacar no domingo. Seja como for, só se suceder alguma coisa à sua frente sobe mais na geral do rali. Provavelmente, vai apostar as fichas todas no dia de domingo, em que pode somar 12 pontos, mais dos que os que pode somar amanhã com o dia de amanhã (10).

Quinto posto no último troço do dia e na geral para Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid), que está a 24.4s de Tanak. Sem forma de chegar mais à frente, pois não tem andamento para o quarteto da frente, está a cumprir o seu papel na perfeição, está na frente do ‘seu’ rali, sendo muito difícil em condições normais conseguir melhor do que o quinto posto.

Depois da saída de estrada desta manhã no mesmo sítio que Tanak e Munster, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) perderam quase cinco minutos e meio e a grande maioria das hipóteses de terminar muito mais à frente no rali, mas como o sistema de pontos mudou, podem poupar pneus e o carro e tentar ir mais longe no domingo tanto no ‘dia’ como na Power Stage.

Tal como já referimos quanto a Ott Tanak, esta é uma das vantagens do novo sistema de pontos. Se assim não fosse o japonês já só podia esperar pela Power Stage para tentar levar alguns pontos. Está a cerca de dois minutos do top 10, talvez ainda lá chegue, mas não faz muito sentido arriscar demais para conseguir um ponto que ainda teria de confirmar no domingo.

Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) terminam o dia de ‘adaptação’ em sexto, mas muito longe de Fourmaux. O norueguês nada arriscou, depois de confessar que este rali é totalmente para aprender e adaptar-se ao carro, indo à procura de resultados em futuras provas. Para já está a cumprir o plano à risca.

Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) foram uns dos azarados do gelo na PE3, mas depois disso nunca ficaram muito longe dos adversários, chegando mesmo a bater Mikkelsen de manhã, o que já não sucedeu à tarde, mas manteve o carro na estrada sem perder demasiado tempo.

Tempos Online – CLIQUE AQUI