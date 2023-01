WRC, Rali de Monte Carlo, PE7: Sébastien Ogier 39.1s na frente de Kalle Rovanpera | AutoSport

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) voltaram aos triunfos em especiais, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram novamente segundos, desta feita a 1.6s, com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) em terceiro a 3.1s

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram quartos a 3.3s pelo que na geral nada mudou e a diferença de Ogier para Rovanpera é gora de 39.1s.

Neuville ficou a 0.2 de Rovanpera neste troço e na geral está a 0.6s. Bela luta pelo segundo lugar. Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) cederam mais um pouco de terreno, mantêm o quarto posto mas já a 51.6s, com Evans já somente a 4.2s.

Resumindo, azares à parte, nem os melhores pilotos da Hyundai e Ford, Neuville e Tanak estão a conseguir suster os três melhores Toyota. Sem o furo que Elfyn Evans sofreu de manhã, estaria perto da frente. Neuville já admitiu estar a dar o máximo, Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) a mesma coisa, mas não têm conseguido aproximar-se

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) roda atrás de Sordo e só neste troço recuperou-lhe 6.7s. E já só está a 8.3s do espanhol. Só por aqui se percebe claramente ser o carro a fazer a diferença. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) já está a 1m54.3s da frente.

