WRC, Rali de Monte Carlo, PE8: Sébastien Loeb termina o dia 9.9s na frente | AutoSport

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) venceram a derradeira especial do dia, 1.5s na frente de

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) logo a seguir a 3.4s. Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) foram quartos a 4.5s o que significa que terminam o dia com 9.9s de avanço na frente do rali. Para o francês: “foi um bom primeiro dia de prova, fizemos quatro bons troços, noutro tivemos problemas com o sistema híbrido, e neste último, já está a ficar mais frio pelo que a estrada já estava mais escorregadia. Mas tudo bem. Logo no shakedown fiquei surpreendido porque não costumava entrar bem e com este carro e desta vez entrei logo no ritmo. Por isso hoje tentámos forçar o andamento, e conseguimos ficar na frente, não é uma diferença grande mas estou feliz por liderar”, disse.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram demasiado cuidadosos neste troço e com isso perderam tempo para os dois pilotos da frente, terminando por isso o dia a 22.0s de Loeb e 12.1s de Ogier.

Thierry Neuville é quarto a 47.8s da frente, num dia em que se queixou da instabilidade do carro, revelando que lhe provocou “vários sustos”. Mas as coisas têm vindo a melhorar a pouco e pouco.

Ott Tanak é quinto a 56.7s da frente depois de passar Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) nesta especial, tendo agora um avanço de 2.5s para o irlandês.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) termina o dia em sétimo, não muito longe nas posições em que costuma estar, mas depois de ter deixado uma muito boa impressão face ao que vinha fazendo no WRC. Venceu um troço pela primeira vez na sua carreira.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são oitavos depois de um da com alguns problemas, o mesmo se passando com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) e Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), ambos já a mais de dois minutos da frente, enquanto o japonês roda a quase minuto e meio de Loeb.

O dia ficou marcado pelo acidente de Adrien Fourmaux, que saiu violentamente de estrada, destruindo por completo o Ford Puma Rally1. A dupla de ocupantes nada sofreu, mas o carro ficou quase completamente destruído e impossível de recuperar para esta prova, pois o roll bar ficou danificado.

