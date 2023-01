WRC, Rali de Monte Carlo, PE8: Kalle Rovanperä vence, mas Sébastien Ogier mantém liderança | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram a última especial do segundo dia do Rali de Monte Carlo, com uma vantagem de 1.3s para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1). Com a primeira vitória em especiais do ano, Rovanperä aumentou a diferença para Neuville na classificação geral para 1.9s, defendendo assim o seu segundo posto neste rali.

No terceiro lugar no último troço do dia ficou Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), que baixou um pouco o ritmo depois de ter tido um aviso de furo, terminando a PE8 com um atraso de 3.1s para o vencedor da especial Kalle Rovanperä. Mantém-se na liderança da prova inaugural do Mundial de Ralis, agora com 36 segundos de vantagem sobre o campeão em título.

A dupla Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) terminou o troço com o quarto melhor tempo (+4.9s), diminuindo a diferença para o sexto posto da classificação geral de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) – fechou a especial com um atraso de 10.3s para Rovanperä e o oitavo tempo – que se cifra agora em 2.9s.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) precisaram de mais 5.7s do que Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen para concluírem os 14,55 km da especial que ligou Briançonnet a Entrevaux, terminando com o quinto melhor tempo e mantendo-se no quarto posto da classificação geral, a 16.3s de Neuville. No sexto posto da especial terminaram Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), necessitando de mais 6.5s do que os vencedores, enquanto a dupla Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) fecharam o dia com o sétimo tempo, a 9.6s de Rovanperä.

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) terminou a especial com 2:45.7s de atraso, tendo completado a maior parte do dia sem direção assistida.

Como percebemos, na classificação geral pouco mudou, mantendo-se Sébastien Ogier líder e gerindo na última especial do dia, enquanto Kalle Rovanperä encurtou um pouco a diferença para a frente e afastou-se de Thierry Neuville. No entanto, o piloto belga continua a menos de dois segundos da vice-liderança.

Ott Tänak pode ter perdido algum terreno para Neuville, mas ao mesmo tempo ganhou ao seu mais direto perseguidor na classificação geral, passando a ter 8.1s de diferença entre o quarto e o quinto posto, ocupado por Elfyn Evans.

Foto: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool