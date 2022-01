WRC, Rali de Monte Carlo, PE6: Outra vitória para Sébastien Loeb | AutoSport

Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) voltaram a vencer, desta feita no primeiro troço da tarde, batendo Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) por 2.9s, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) em terceiro a 3.9s.

Desta forma, na frente, a margem de Loeb para Evans alargou-se para 14.5s, com Ogier a 15.9s. Grande rali está a fazer Loeb, ainda que isso não seja propriamente uma surpresa.

Sendo verdade que já não guiava no WRC há muito, por outro lado estes carros são novos e são-no… para todos.

Bom rali estão a fazer Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), quartos nesta especial, recuperando algum tempo a Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), quintos nesta especial.

Sexto tempo para Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), que vê Tanak e Greensmith aproximarem-se um pouco.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foi sétimo, mas agora tem três pilotos atrás de si mais perto.

Tempos Online – CLIQUE AQUI