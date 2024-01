WRC, Rali de Monte Carlo, PE6: Neuville vence, Ogier reduz margem para Evans | AutoSport

Numa especial com muita água, devido à neve e gelo que foram secando e descendo a montanha, o troço tem várias zonas traiçoeiras, mas entre os homens da frente tudo se passou de forma fluída, com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) a vencerem, 1.6s na frente de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) que por sua vez recuperou um segundo a Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), pelo que na frente a margem de Evans para Ogier é agora 9.7s com Thierry Neuville 12.2s mais atrás.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) espreita de perto a luta à sua frente, mas depois do atraso da manhã devido à ligeira saída no gelo deste mesmo troço, na primeira passagem, o estónio roda a 1m04.0s da frente e a 42.1s do seu colega de equipa.

Para já a vantagem vai para os homens da Toyota, mas há ainda muito pela frente, inclusivamente hoje.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) foram quintos na frente de Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) que pela primeira vez (sem que ninguém tenha tido problemas) ficou na frente dos dois Ford, com Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) na frente de Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid).

