WRC, Rali de Monte Carlo, PE6: 1-2-3-4 da Toyota neste troço | AutoSport

Pela primeira vez neste rali não são Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) a vencer um troço, mas sim Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), dupla que depois do furo que sofreram já recuperam, tendo-se aproximado na geral de Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1).

Ogier foi segundo neste troço, na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) apenas em quinto, não conseguindo bater qualquer dos Toyota em prova, carros que parecem estar noutro nível.

Desta forma, Ogier tem agora 36.0s de avanço para Kalle Rovanpera que passou Thierry Neuville na classificação geral, com o belga 0.4s mais atrás.

Ott tanak está no quarto lugar, 7.7s mais atrás, e tem Elfyn Evans já a 10.1s.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) são sextos a bem mais de um minuto, na frente de Takamoto Katsuta e Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1).

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) estão a perder muito tempo por causa da direção assistida, só neste troço perderam 2m35.9s.

