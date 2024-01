WRC, Rali de Monte Carlo, PE5: Sébastien Ogier em ‘attaque maximale’! | AutoSport

Grande troço de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), que batem Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) por…11.2s, e com isso passaram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) na classificação geral já que os belgas foram apenas quartos a 16.9s.

O troço tem efetivamente uma zona de gelo negro perto do final, numa parte do troço à sombra que não secou, longe disso, e o facto dos batedores passarem muito cedo no troço, referem as placas de gelo, mas o risco é que sequem e Neuville destacou isso mesmo: “Tinha muito gelo nas minhas notas no final, mas obviamente derreteu muito mais do que o esperado. Fui demasiado cuidadoso. Não se sabe e é arriscado correr mais riscos quando a nota diz que há gelo por todo o lado.” Esta é a grande beleza do Rali de Monte Carlo, e aqui a experiência é fundamental. Ogier está agora a 10.7s da frente depois de já ter estado a 22.9s, e Neuville está agora a 24.5, sendo que temos agora dois Toyota na frente e a Hyundai a ceder terreno.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) foram quartos, mas perderam mais 12.0s para a frente, ainda assim ficaram na frente de Thierry Neuville na especial .

Grande tempo de Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) que foram terceiros na especial, seis décimos atrás de Elfyn Evans, e na frente dos dois Hyundai. Boa prova está a fazer o francês, bem diferente do que fez há dois anos em que se deslumbrou e teve um dos piores acidentes da história do Mundial de Ralis.

Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) voltaram a fazer melhor do que Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), o que reforça a diferença que fizeram as três provas do piloto do Ford, face à ausência longa de Mikkelsen destas lides.

FOTOS @World/André Lavadinho