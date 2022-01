WRC, Rali de Monte Carlo, PE5: Sébastien Loeb é o novo líder | AutoSport

Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) bateu Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) por 2.3s num troço em que Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) cederam 15.8s o que significa que Sébastien Loeb é o novo líder do Rali de Monte Carlo, agora com 10.6s de avanço para Elfyn Evans com Ogier a caírem para o terceiro lugar, ficando a 13.0s da liderança, que está agora nas mãos do seu compatriota da Ford.

Apesar de ter revelado no final que não correu quaisquer riscos, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram quartos a 4.7s e subiuram ao quarto lugar por troca com Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), que caiu para o sétimo lugar depois de ter ficado sem sistema híbrido neste troço.

As coisas estão a melhorar para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) que foram quartos e subiram para o sexto lugar. Estão agora a 2.3s de Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) que foram sextos nesta especial, e estão atrás de Neuville.

