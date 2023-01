WRC, Rali de Monte Carlo, PE5: Ogier distancia-se do 2º, Evans fura e cai para 5º | AutoSport

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) estão imparáveis neste Rali de Monte Carlo, e chegam ao final da manhã do segundo dia de prova, com cinco vitórias nos cinco troços até aqui realizados, e agora com mais de 30 segundos de avanço sobre os novos segundos classificados, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) , já que Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), furaram, perderam 43.4s e com isso caíram para o quinto posto agora a 54.7s da frente.

Estavam a fazer um grande rali, e de acordo com palavras do piloto não sabe o que pode ter causado o furo, o que é ainda mais frustrante, pois quando o piloto sabe o que sucedeu, é uma coisa, agora quando tem a consciência que não houve nada que criasse condições para furar, e fura, é sempre muito desagradável. O ano passado um furo determinou o vencedor da prova, este ano, um furo a afastar um piloto da luta na frente do rali.

Neuville está a 32.7s da frente, com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que foi segundo nesta especial a ser segundo e a colocar-se, com isso a 1.8s de Neuville e do segundo lugar.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) forma quintos a 9.0s da frente e com isso estão agora a 40.2s, no mesmo quarto lugar. Evans está 14.5s mais atrás, em quinto.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) cederam mais 8.8s são sextos a 1m04.1s

Azarado nesta especial estiveram Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) que ficaram sem direção assistida, e num troço tão sinuoso, perderam 1m31.9s e caíram para o nono lugar.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), subiram para sétimo e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) estão apenas a 0.5s.

