WRC, Rali de Monte Carlo, PE4: Sébastien Loeb apenas a 2.8s de Sébastien Ogier | AutoSport

Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) venceram o segundo troço seguido, Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1), desta feita, foram apenas quintos a 2.7s da frente o que significa que apesar do piloto da Toyota manter a liderança a margem caiu para 2.8s.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) foram segundos a 0.8s, com o estónio a revelar a razão pela qual ainda não tinha “começado a andar”: “o sistema híbrido neste momento está a funcionar”, o que significa que não estava, ou pelo menos, teve falhas.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram terceiros, o piloto revelou que fez algumas alterações na afinação, que funcionou, mas o belga continua a dizer que se tem vindo a assustar com questões relacionadas com o chassis: “apanho muitas surpresas”.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram quartos a 1.4s num troço em que as margens foram mínimas e por isso, não houve trocas de posições à geral.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) foram sextos na frente de Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) e Neuville está agora mais perto dos homens da Ford.

