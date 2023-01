WRC, Rali de Monte Carlo, PE4: mais um triunfo para Sébastien Ogier | AutoSport

Mais um troço mais um triunfo de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) que voltam a bater Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), agora por 2.1, significando isto que o avanço passa para 11.3s.

Há aqui um dado importante: Elfyn Evans não precisa de se preocupar com Ogier se quiser pensar no campeonato, porque o francês só faz metade da competição, rouba pontos, mas se ficasse assim, seria Evans o maior beneficiado no campeonato (dependendo dos pontos na Power Stage). Mas falta ainda muito rali, muita coisa pode ainda suceder…

Certo é que Ogier, depois de perder a vitória no Monte Carlo para Loeb devido a um furo, quer este ano ‘vingar-se’ disso mesmo. Curiosamente, confessou no final do troço que teve problemas com o sistema híbrido. Um ano depois e a Compact Dynamics ainda não conseguiu um sistema perfeito.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foi terceiro a 4.9s, disse que nas zonas mais técnicas anda bem, mas o carro está ainda muito nervoso nas partes de piso mais irregular e aí arrisca bem menos.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) fizeram aqui um mau tempo, perderam 100s e com isso o terceiro lugar, caindo de novo para trás de Neuville e Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) que aqui foram quintos a 7.8s da frente.

Na geral, Neuville está a 16.9s de Evans e a 28.2s de Ogier, enquanto Tanak está agora 30.0s atrás do belga.

Rovanpera parece estar a perder terreno no top 5, Tanak é quarto e está a 31.2s da frente, o que é ainda uma distância recuperável para a frente.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) melhoraram mas ainda assim cederam mais 10.4, e já estão a 55.3s da frente, a 22.1s de Rovanpera.

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) mantém sétimo lugar, está apenas a 4.3s de Sordo, e Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), estão 16.0s mais atrás.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) foram quartos nesta especial e estão agora apenas a 1.8s de Esapekka Lappi.

Classificação Online – CLIQUE AQUI