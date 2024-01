WRC, Rali de Monte Carlo, PE3: Toda a gente sabia da ‘curva’, mas ainda assim caíram lá três… | AutoSport

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) abriram as hostilidades do ano em termos de fortes perdas de tempo, já que foram ‘surpreendidos’ pelo gelo, entraram depressa demais numa curva e ‘caíram’ para fora de estrada, perdendo quase cinco minutos e meio: “Foi um erro meu. Tão estúpido. É muito mau, na verdade. Vou tentar terminar os troços e vamos ver o que consigo fazer”.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) também saíram, perderam ‘somente’ 41.9s, e o mesmo sucedeu a Gregóire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid), que cederam 1m01.6s.

O mais estranho é que todas as equipas, especialmente as da frente, tinham a zona bem ‘marcada’ nas notas, todos sabiam com o que contavam, porque se a info chega à imprensa, é através das equipas, mas mesmo assim há sempre quem tenha um pouco mais de confiança ou um pouco menos de cuidado, e os resultados estão à vista. Ficaram lá três, dos Rally1, porque houve muitos mais, entre eles, Chris Ingram, o homem que está a ser assistido pela The Racing Factory.