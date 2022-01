WRC, Rali de Monte Carlo, PE3: Sébastien Loeb vence e aproxima-se de Ogier | AutoSport

Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) venceram a PE3, batendo Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) por 1.2s, reduzindo com isso para 5.5s a margem entre ambos.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram terceiros a 2.4s e mantém a terceira posição agora a 12.4s.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria capotaram o Ford Puma Rally1, no que é o primeiro abandono no Rali de Monte Carlo entre os concorrentes da frente. O francês saiu em frente numa curva, bateu no morro do lado direito e capotou por cima dos ralis no Km 12,1 do troço. A dupla saiu do carro, que ficou significativamente longe da estrada.

O troço não foi nada fácil, pois tanto Ogier quanto Evans deram toques nos rails perto do final do troço.

Com o abandono do seu colega de equipa, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) sobe à quarta posição, mantendo-se na frente de Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) que recuperou uma mão cheia de segundos ao seu colega de equipa e está agora apenas a 1.3s.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) foram quintos e subiram para o sétimo lugar da geral,

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) fizeram um pião e no final o piloto confessou que o carro está muito difícil de guiar, o que o levou a apanhar vários sustos, para lá do pião que fez. Estão a 40.1s da frente, mas somente a 4.9s de Breen.

