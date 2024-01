WRC, Rali de Monte Carlo, PE4: Ogier vence, Neuville faz pião, Evans aumenta avanço | AutoSport

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) vencem o primeiro troço deste Rali de Monte Carlo, numa especial em que Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) fez um pião, numa zona em que foi surpreendido pela terra no asfalto. Os belgas cederam 10.0s e com isso voltaram a atrasar-se face a Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), que foram segundos a 1.0s de Ogier neste troço e com isso lideram com 18.8s de avanço, a maior margem que já tiveram até aqui.

Um bom começo de rali por parte de Elfyn Evans, que tem tirado partido do facto de apanhar os troços limpos, o que não sucede com os seus adversários pois devido aos cortes das bermas a estrada vai ficando suja, e quem passa tem essa dificuldade. Ogier disse isso mesmo, que não consegue fazer melhor face à posição na estrada que tem. Ainda assim, está a 21.9s do seu colega de equipa e perfeitamente na luta, foi ainda faltam dois dias e meio de rali.

Já Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), com a saída que teve no troço anterior, atrasou-se para lá da ‘conta’ e a um minuto da frente, já precisa de algo mais para chegar à luta pelo triunfo no rali. Os três primeiros estão separados por 21.9s e para já o estónio está afastado dessa luta ainda que tenha sido terceiro neste troço a 1.8s de Ogier, tendo também passado Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid), que cederam 8.5s nesta especial e caíram para o quinto lugar.

Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) está a ter um regresso difícil à classe principal dos ralis. Tendo muito mais experiência do topo da pirâmide que Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid), o simples facto do luxemburguês ter feito recentemente três provas com um Rally1 é suficiente para bater o norueuguês, e só não está à sua frente porque saiu de estrada na PEC anterior devido ao gelo. Ou seja em termos de velocidade, Mikkelsen nem sequer está, ainda a conseguir bater Munster o que diz bem da dificuldade de adaptação a estes carros.

