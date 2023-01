WRC, Rali de Monte Carlo, PE3: Ogier distancia-se, Evans está a dar luta, três Toyota na frente | AutoSport

Três troços, três vitórias para Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) e um avanço de 9.2s para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que estão igualmente a fazer um bom rali. Nesta especial, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram terceiros, a 6.1s de Ogier e com isso temos neste momento três Toyota nos três primeiros lugares, já que Rovanpera passou Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) e Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) de uma assentada, sendo agora o novo terceiro classificado.

Thierry Neuville manteve o quarto lugar mas tanak caiu para a quinta posição com o belga da Hyundai agora a 23.2s da frente e o estónio a 23.4s.

Num troço completamente seco, com um ou outra parte húmida, a escolha de pneus é evidente e Ogier arriscou ao levar apenas cinco pneus. Pelos vistos os troços são pouco propícios a furos, praticamente não há zonas de cortes, e o peso a menos é mais uma vantagem do francês, para lá do melhor conhecimento que tem das estradas.

Em apenas três troços ficou completamente claro que Ogier é o grande candidato a vencer este rali embora a prova de Elfyn Evans esteja a ser bastante boa, na linha da que estava a fazer o ano passado por esta altura, já que para lá de Loeb, era o galês o único a rodar perto de Ogier, que também estava na frente.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) já não faz o Rali de Monte Carlo desde 2021, é a primeira vez com este carro e está a ter algumas dificuldades, já que não é normal ao cabo de três troços já estar a 44.9s da frente. Para já as razões dividem-se entre cuidado, informações ‘exageradas’ dos batedores e dois pneus super macios de um dos lados do carro nesta especial, devido a gestão dos melhores pneus para este rali, os macios.

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) é sétimo e rodam 11.0s na frente de

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), que está em processo de conhecimento do seu novo carro numa prova que é reconhecidamente das mais difíceis do ano.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) continuam em nono depois dos problemas mecânicos que teve ontem no carro.

