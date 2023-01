WRC, Rali de Monte Carlo, PE2: Sébastien Ogier lidera, dois Toyota na frente | AutoSport

Está terminado o primeiro dia do Rali de Monte Carlo e apesar de ter sido uma noite com o asfalto quase completamente seco, não foi por isso que deixou de ser um grande espetáculo, especialmente este segundo troço, La Cabanette/Col de castillon, já que uma zona gelada, provavelmente água que se acumulou ali, e que gelou, assustou alguns e tramou Thierry Neuville que saiu ali de estrada e perdeu oito segundos, já que o motor do Hyundai calou-se. Também Jourdan Seideridis ali saiu, com os espectadores a ajudarem a recolocar o carro na estrada. Kalle Rovanpera quase saiu, Tanak passou incólume. O facto dos pilotos terem sido surpreendidos traz água no bico, quando os batedores passam duas horas antes. Terão sido os adeptos? Já não seria a primeira vez nem há-de ser a última…

Takamoto Katsuta ficou sem travão de mão e com tantos ganchos perdeu imenso tempo.

Tudo somado, Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1)

foram os mais rápidos, 4.7s na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) com Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) em terceiro a 6.8s.

Quarto posto para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que ficou a 9.5s da frente, tendo perdido oito segundos só na curva em que saiu de estrada.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram quintos a 9.7s da frente.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) continuam a perder muito, cederam mais 19.7s, ainda assim ficaram na frente de Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1), que cederam quase trinta segundos, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), perdeu 29.8s e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) 50.1s.

Na geral, dois Toyota na frente, um Ford em terceiro.

Ogier lidera com 6.0s de avanço para Evans, com Tanak já a 15.4s com o estónio a subir três posições duma assentada e mesmo queixando-se que teve problemas com a caixa de velocidades. Thierry Neuville caiu para quarto, está a 15.5s da frente, com Kalle Rovanpera logo a seguir. Dani sordo é sexto mas já cedeu 32.1s, com Pierre Louis Loubet já a 40.3,.

Tanto o francês como Esapekka Lappi estão a ser cuidadosos, mas passaram incólumes o primeiro dia. Takamoto Katsuta já está quase a um minuto.

Jourdan Serderidis/Frédéric Miclotte (Ford Puma Rally1) saiu de estrada, mas deve continuar em prova.

