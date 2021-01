WRC, Rali de Monte Carlo, PE2: Ott Tanak lidera, Rovanpera surpreende

Ott Tänak entrou muito forte no Rali de Monte Carlo e ao cabo de dois troços o seu adversário mais perto é Kalle Rovanpera, que está a fazer uma grande prova. Elfyn Evans também começou bem, e está na frente de Thierry Neuville e Sébastien Ogier. O belga tem um novo navegador e ainda não está no ritmo certo e o francês tem sido cauteloso, devido a problemas com o pedal de travão do seu Toyota Yaris WRC.



Foi um arranque de Monte Carlo em que não houve grandes diferenças de condições na estrada, ao contrário do que tem sido habitual em anos anteriores, devido aos troços se realizarem à noite (o que não foi possível este ano devido ao recolher obrigatório) mas amanhã as coisa são bem diferentes. Os troços começam bem cedo, e há que escolher pneus para rondas de três troços, com mais de 60 Km cronometrados…

Numa especial que foi atrasada por um período de 15 minutos devido a uma emergência médica no meio do troço, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) voltaram a estar alguns degraus acima da concorrência, com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) a serem novamente os segundos melhores, perdendo apenas 0.3s para a dupla estónia.



Foram novamente o melhor Toyota, na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), com o galês a ceder 5.0s para Tanak. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) foram quartos a 12.1s, com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) a voltar a perder muito tempo, cedendo 13.3s: Sébastien Ogier: “Comecei por ter cuidado porque conhecemos mal estes novos pneus, mas depois na PE1, a meio do troço o pedal do travão foi completamente até ao fundo, fiquei sem travões, foi assustador, consegui diminuir a velocidade mas perdi por completo a confiança. Foi um mau começo, mas há muito rali pela frente e ainda podemos lutar. O carro estará a 100% e cabe-me a mim dar o melhor.”

Desta forma, Tanak tem agora um avanço de 3.3s para Rovanpera, que por sua vez tem Evans 5.2s mais atrás. Neuville passou Ogier e dista 16.0s do seu colega de equipa enquanto Ogier está 0.9s mais atrás. Um começo de rali mau para Ogier, que revelou estar a ser demasiado cauteloso, queixando-se também de problemas com os travões, revelando que o pedal de vez em quando vai até ao fundo.

Dani Sordo/Carlos Del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) está igualmente a ter um mau começo de rali e em dois troços já cedeu 42.7s para Tanak. quexou-se de um barulho no carro e admitiu que pensou que a aderência fosse pior.

Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) são sétimos na frente dos melhores do WRC 2, Andreas Mikkelsen/Ola Floene (Skoda Fabia R5 Evo) e Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta Mk II), que conseguem estar ambos na frente de Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) e Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC). O japonês fez dois piões em dois troços e já cedeu 1m39.4s.



No WRC 2, como já referimos, Andreas Mikkelsen/Ola Floene (Skoda Fabia R5 Evo) lidera 8.9s na frente de Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta Mk II), com Eric Camilli/Xavier Buresi (Citroën C3 Rally2) em terceiro já a 38.7s, com o francês a alegar falta de ritmo, depois de só ter realizado dois ralis no ano passado.

No WRC 3, três franceses na frente. Yohan Rossel/Benoit Fulcrand (Citroen C3 Rally2) rodam 7.6s na frente de Nicolas Ciamin/Yannick Roche (Citroen C3 Rally2) com Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (Citroen C3 Rally2), 1.5s mais atrás. Os quartos classificados já estão a mais de um minuto.