WRC, Rali de Monte Carlo, PE2: Novo triunfo de Elfyn Evans e liderança destacada | AutoSport

Dois em dois! Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) venceram também o segundo troço do Rali de Monte Carlo, bateram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) por 6.8s, com Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) em terceiro a 11.8s.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) foram quartos a 17.6s, com o top 8 a completar-se com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid), Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) e Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid).

Significa isto que, na geral, Evans conseguiu em apenas dois troços, 15.1s de avanço agora para Neuville, que passou Tanak, que continua com os problemas no acelerador. Só neste troço, Tanak cedeu 17.6s e já está a 22.8s tendo caído para o quarto posto para trás de Ogier, que subiu ao terceiro posto mas já a 21.6s do seu colega de equipa.

A ordem na estrada ajudou um pouco Evans, porque a estrada vai ficando suja com os cortes nas bermas, mas acima de tudo dois grandes troços do galês, e uma excelente entrada no Rali de Monte Carlo.

O troço estava diferente de zona para zona, Neuville revelou que teve um pequeno problema mas não revelou o quê, Tanak disse que o seu problema com o acelerador está a ficar bastante mau, Ogier está a sofrer mais do que o previsto com a estrada suja.

A surpresa não é tanto a posição de Evans, mas sim a margem que já tem, o seu Toyota esteve um nível acima dos Hyundai. Adrien Fourmaux termina os dois troços a 39.0s da frente, mas depois de ter deixado para trás Katsuta, Munster e acima de tudo Mikkelsen que está a ter um início de rali muito difícil, revelando que está a estranhar muito o carro: “passo a passo, o salto do Rally2 para este Rally1 é muito grande”.

