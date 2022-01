WRC, Rali de Monte Carlo, PE2: Dois Sébastien na frente, Ogier 6.7s na frente de Loeb | AutoSport

Dois troços, dois triunfos para Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1), que lideram o rali com 6.7s de avanço para os seus compatriotas, Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) foram novamente segundos no Turini, cedendo apenas 1.3s ao ‘Seb’ mais novo.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram novamente terceiros, mas desta feita cederem menos margem para Ogier, o que significa que estão a 11.2s.

Grande começo de rali estão a ter os dois pilotos mais jovens da Ford, com Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) a subir neste troço para o quarto por troca com Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), que ainda assim está a surpreender. Os dois pilotos mostram-se muito agradados com o carro e as coisas estão a correr-lhes bastante bem para os que lhes tem sido habitual até aqui, durante 2021.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) melhoraram um pouco nesta especial , reduziram as perdas para Ogier para metade, e com isso ganharam uma posição, sendo agora sextos e na mesma o melhor Hyundai.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) já não fazia o Turini há cinco anos e isso refletiu-se na sua prestação. De resto as coisas correram-lhe bem.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) cedeu mais 18.7s a Ogier, confessando no final que teve problemas com o motor na PE1 e também problemas hidráulicos. Mau começo para a Hyundai a nível de fiabilidade. Com isto já estão a 41.1s da frente.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são nonos, e tiveram um fraco começo de rali.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) cedeu mais 42.8s, queixou-se do equilíbrio do carro, mas não deve ser só, pois já perdeu muito tempo, mais de um minuto e por isso não deve tratar-se só de afinações.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) tiveram um começo muito mau, depois de não conseguir ouvir as notas na PE1, desta feita teve uma ligeira saída, um pião e já está a quase um minuto da frente.

O facto dos ‘veteranos’ franceses conhecerem melhor que todos os outros os troços pode ter dado uma ajuda, mas a verdade é que não é por acaso que entre eles têm 17 títulos mundiais. É porque são os melhores e neste começo de Rali de Monte Carlo demonstraram-nos, eles que já venceram o Monte Carlo inúmeras vezes.

Bom começo de rali para a Toyota, com dois carros em primeiro e terceiro, mas já tiveram problemas com os outros dois. Nem tudo está bem do lado nipónicos, mas os positivos são bem maiores que os negativos.

Do lado da Ford é caso para Malcolm Wilson estar com um sorriso de orelha a orelha, pois bastaram dois troços para se perceber que o carro nasceu bem. Ter Adrien Fourmaux e Gus Greensmith em quarto e quinto não foi uma coisa muito vista o ano passado. Craig Breen ainda não engrenou tão bem quanto os jovens colegas de equipa.

Do lado da Hyundai o cenário é negativo. O melhor i20 N Rally1 é o de Thierry Neuville em sexto já a quase 30s da frente. Tanto Ott Tanak como Oliver Solberg tiveram problemas e são 8º e 10º, respetivamente.

Tempos Online – CLIQUE AQUI https://www.ewrc-results.com/results/72281-rallye-automobile-de-monte-carlo-2022/