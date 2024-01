WRC, Rali de Monte Carlo, PE16: Thierry Neuville imparável… | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) estão imparáveis, venceram os dois primeiros troços da manhã, construindo um avanço no rali de 13.5s, isto quando já só falta a Power Stage da prova. Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) foram incapazes de reagir, perderam 4.7s no primeiro troço da manhã, 5.5s no segundo e o belga está a caminho do seu segundo triunfo no Rali de Monte Carlo. Logicamente, Neuville lidera também as contas de domingo, na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) a 7.1s e Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) a 7.9s. Ogier já está a 10.2s

Ogier mostrou-se bastante desiludido com o seu desempenho logo na PE15, parecendo atirar a toalha ao chão na na PE16, reconhecendo que já não consegue chegar ao triunfo.

As coisas nos RC2 animaram ainda mais com Pepe López/David Vázquez (Skoda Fabia RS Rally2) a terem agora uma vantagem de comente 0.9s face a Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) depois do francês ter vencido os dois troços, com Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) a atrasarem-se e a estarem agora a 6.5s da frente.

No final do primeiro troço do dia gregoire Munster advertiu logo que “foi um troço muito complicado. Menos gelo do que o esperado. Tive muito cuidado, mas hoje não tenho nada a ganhar. Para aqueles que estão na luta, pode ser difícil se correrem grandes riscos.”

Takamoto Katsuta diz que já só quer chegar ao fim: ” O meu plano mudou um pouco e só quero trazer o carro para casa”

Ott Tänak disse que nem tudo está bem “Algumas coisas ainda não estão a funcionar com o motor, mas está tudo bem.” e no segundo disse que “Não consegui entrar num bom ritmo neste troço. O início foi muito complicado e não estava a fluir. Algumas secções estavam molhadas e geladas, por isso não foi fácil. Começamos a hesitar, a pensar se está congelado ou não. É aí que se perde tempo”, explicou.

Sébastien Ogier admitiu que não correu como queria: “estava tudo acabado depois da primeira especial. Estamos a ter um bom fim de semana, mas o Thierry está a voar, parabéns para ele.”

E Thierry Neuville confirma o bom momento: “Foi bom outra vez. É difícil avaliar o ritmo porque estava mais escorregadio do que o esperado, especialmente no início. Senti que o meu ritmo não era muito mau. Ainda falta uma troço e temos de nos manter concentrados. Agora temos de nos concentrar na Power Stage”.

No WRC2, Pepe Lopez dise que “sabia que o Yoann ia ser mais rápido do que nós porque tinha pneus melhores” e Yohan Rossel está completamente ao ataque pois está nos troços que melhor conhece “É ótimo! Neste caso, ataquei mesmo muito. É um pouco como o meu rali, o Cévennes. Veremos”.

FOTO @World/André Lavadinho