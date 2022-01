WRC, Rali de Monte Carlo, PE16: Problemas para Sébastien Ogier, Sébastien Loeb recupera liderança | AutoSport

Emoção até ao fim. Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) tiveram problemas na especial (um furo), perderam 34.1s e Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) recuperam a liderança do Rali de Monte Carlo, isto quando falta apenas uma especial para o fim do rali. Loeb vai para a derradeira especial com 9.5s de avanço para Ogier.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) é terceiro a 1m28.3s, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) quartos a 2m32.2 e Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) quintos. Pra já, três Ford em primeiro, terceiro e quinto. A toyota está agora com o segundo e quarto lugar. O melhor Hyundai é o de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) na sexta posição.