WRC, Rali de Monte Carlo, PE15: Thierry Neuville vence, Sébastien Ogier alarga margem | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) venceram a primeira passagem pelo que irá ser a PowerStage, bateram Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) por 1.9s que por sua vez deixaram

Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) a 4.6s o que significa que a margem entre primeiro e segundo passou para 24.6s. Não houve qualquer mudança de posição no top 10.

No WRC2 Open, Andreas Mikkelsen vai para os últimos dois troços com 43.0s de avanço para o checo Erik Cais.

