WRC, Rali de Monte Carlo, PE15: Kalle Rovanpera não atacou Sébastien Ogier, que venceu o troço | AutoSport

Jari-Matti Latvala, chefe de Equipa da Toyota , disse ontem no fim do dia que “olhando para amanhã, penso que o Seb ainda está no controlo e está muito confortável com os troços que ainda estão por vir. Kalle sabe que não há necessidade de correr riscos loucos, e o mais importante é que ele conseguiu aumentar a distância até Neuville”.

Esta manhã, no primeiro troço do dia, ficou claro o que está para acontecer: Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) ganharam o troço com 2.7s de avanço para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que empataram ao décimo de segundo na especial, pelo que vamos ter mais dois troços calmos até à Power Stage, e aí provavelmente quem está mais atrás vai atacar, sendo certo que Rovanpera não vai tentar recuperar a margem que tem para Ogier mas sim assegurar a posição. Agora, ficou a 18.7s, se tivesse começado a recuperar aqui a história seria outra até ao fim, mas já se percebeu que a Toyota vai tentar manter as posições até ao fim.

Para Sébastien Ogier: “Ontem à noite parecia que as pessoas estavam em dúvida, mas até agora estou a controlar os riscos que corro. É uma condução muito precisa entre as montanhas e as pedras, mas pelo menos não há cortes onde há o risco de furos”, disse.

Já Kalle Rovanperä: “Não estou totalmente satisfeito. Fiz este troço no ano passado e não estava no ritmo, por isso, de certeza que não era fácil agora atacar. Vai ser um dia longo também para os pneus. Apenas tentei manter um ritmo bom e seguro”.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) também perdeu mais algum tempo para a frente, mas Evans está ainda a 22.1s pelo que também aqui não se esperam mudanças.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) mantiveram o quinto posto na frente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), seguindo-se Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) e Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1)

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) regressou esta manhã para fazer mais quilómetros no Ford Puma.

No WRC2, Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) bateu Nikolay Gryazin (Škoda Fabia RS Rally2) por 4.7s e já só está a 10.5s do russo na geral. Stéphane Lefebvre (Citroën C3 Rally2) passou Pepe López (Hyundai i20 N Rally2) na geral, e é o novo terceiro classificado.

