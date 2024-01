WRC, Rali de Monte Carlo, PE14: Thierry Neuville ‘vence’ no sábado… | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) bateram Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) por 4.1s no derradeiro troço do dia, e terminam o sábado, que já ‘dá’ pontos, na frente do rali, ‘vencendo’ a primeira parte da prova por 3.3s face a Ogier, aquela que dá 18 pontos para o primeiro e até ao décimo, 15, 13, 10, 8, 6, 4, 3, 2 e 1 sob condição que os ‘pontuados’ terminem o rali amanhã.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) terminam o dia em terceiro, mas depois de iniciarem o dia com 4.5s na frente de Ogier, e 16.1s na frente de Neuville, terminam-no a 34.9s da frente, depois de problemas com o sistema híbrido e muita falta de confiança nas zonas mais complicadas da prova.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) é quarto a 1m46.9s da frente, seguindo-se Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) em quinto, Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) em sexto, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) sétimos, oitavo para Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) que passaram novamente para a frente do WRC2, com 0.2s de avanço para Pepe López/David Vázquez (Skoda Fabia RS Rally2). Grande disputa na frente do rali, com Neuville 3.3s na frente de Ogier, e 0.2s separam os dois melhores do WRC2.

Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) têm-se vindo a aproximar dos dois homens da frente e estão agora apenas a 6.7s, pelo que qualquer um ainda pode vencer o WRC, que, lembramos não dá pontos ao sábado, é igual a 2023, com a exceção que já não há Power Stage.

Elfyn Evans foi o grande ‘derrotado’ do dia, perdeu muito face a Neuville e Ogier: “É uma pena, tive dificuldades nestas condições de troços muitos sujos. Amanhã é o início de um novo dia com os pontos, vamos ver…”

Já Ogier, continua de olho na vitória amanhã: “Fiz uma boa etapa, mas temos de nos esforçar mais amanhã”

Para Thierry Neuville: “fizemos uma boa etapa. Foi quase na… perfeição”

Adrien Fourmaux teve o ‘espartilho’ da equipa, pois teve mesmo que tirar o pé, para levar o carro até ao fim do dia: “Estou muito contente com os últimos três dias, fizemos um bom trabalho. Estamos contentes por sermos 5ºs”.

Andreas Mikkelsen está a melhorar a cada troço que passa: “Não tinha o híbrido no último parcial, falhei-o [com o regen]. Mas foi um grande passo em relação a ontem”

Foi um dia interessante, três pilotos ganharam troços, Neuville, Tanak e Ogier, o líder no final do dia de ontem, cedeu e caiu de primeiro para terceiro, e já longe da luta pelo triunfo no rali.

Como se sabe, o cronómetro ‘divide-se’ agora em dois, continua a contar para somar e ver quem ganha o rali, mas como o dia de domingo ‘dá’ pontos do primeiro ao sétimo, 6,6,5,4,3,2,1, há que ver quem é mais rápido, só nesse dia pelo que temos um mini rali em três troços. O último deles, como se sabe é a Power Stage, que dá, como sempre 5,4,3,2,1, pontos.

Os pontos de sábado só serão atribuídos a quem terminar o rali, se alguém na classificação desistir, não soma, se os conseguiu, pontos de hoje, sábado.

Quem pode voltar amanhã são Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid), que desistiram devido a uma saída de estrada, batendo numa vedação de madeira, e ficando lá ‘presos’. Devem voltar amanhã, mas hoje, como é lógico, não somam nada.

Para amanhã, muitos pontos de interesse. Quem vence o rali à geral, quem vence o WRC2, quem vence o dia de domingo, quem vence a Power Stage e ainda… quem leva mais pontos.

Bem mais pontos de interesse do que até aqui e sob essa perspetiva a mudança foi boa.

Tempos Online – CLIQUE AQUI



FOTO @World/André Lavadinho