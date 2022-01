WRC, Rali de Monte Carlo, PE14: Sébastien Loeb vence mas recupera pouco | AutoSport

Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) venceu o primeiro troço do dia mas recuperou apenas 1.1s a

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) pelo que a diferença entre ambos baixou apenas para os 20.0s. Faltam três troço, pelo que em condições normais não é possível a Loeb recuperar, mas nunca se sabe.

De resto com os concorrentes a poupar pneus para a PowerStage, não houve mudanças na classificação, até porque a margens são muito dilatadas entre as duplas no top 10. Nenhuma das posições é possível de recuperar só em termos de andamento.

A Hyundai retirou o carro de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), e a explicação é esta: “ Infelizmente Oliver Solberg/Elliott Edmondson não continuarão no Rallye Monte Carlo. A tripulação e a equipa concordaram em retirar-se, pois Oliver e Elliott não se estão a sentir bem devido à questão dos fumos que experimentaram no carro nos últimos dias”.

