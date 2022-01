WRC, Rali de Monte Carlo, PE14: Oliver Solberg abandonou | AutoSport

A Hyundai retirou o carro de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), quando a dupla era 48º da geral depois de todos os problemas do dia de ontem, e deu como explicação o seguinte: “ Infelizmente Oliver Solberg/Elliott Edmondson não continuarão no Rallye Monte Carlo. A tripulação e a equipa concordaram em retirar-se, pois Oliver e Elliott não se estão a sentir bem devido à questão dos fumos que experimentaram no carro nos últimos dias”.