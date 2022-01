WRC, Rali de Monte Carlo, PE13: Sébastien Ogier termina dia 21.1s na frente de Sébastien Loeb | AutoSport

“Mudei pneus, mas o Ogier viu..” disse Sébastien Loeb no fim do troço. E fez o mesmo, acrescentamos nós!

Este pode ser o momento-chave do rali, já que este Sébastien Ogier “estava a planear ir com os pneus de neve porque era a opção mais segura, mas vi que o Seb estava a montar pneus slicks e por isso mudei rapidamente no último minuto, antes do início. Foi complicado conduzir em alguns sítios mas divertido nas zonas secas” disse Ogier que deixou Loeb a 16,1s e agora tem 21.1s de avanço para o compatriota da Ford: “agora ele ficou um pouco longe. Tentámos, mas o Ogier viu e mudou no último minuto. Foi muito complicado nas zonas com gelo, era muito fácil de cometer um erro, mas estamos aqui”, disse Loeb.

E assim se pode decidir um rali. Loeb ia arriscar tudo, tentando diferenciar-se de Ogier, mas este “não foi na conversa” e provavelmente decidiu o rali.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceu o troço 5.0s na frente de Ogier, com Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) e Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) empatados a 21.4s.

Na geral, Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) tem agora 21.1s de avanço para Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) com Craig Breen a 1m26.0s. A vitória no Rali de Monte Carlo vai decidir-se entre os dois ‘Seb’, em condições normais, claro…

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) subiram para o quinto lugar porque Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) saíram de estrada nesta especial.



Foi uma grande luta durante todo o dia entre Sébastien Ogier e Sébastien Loeb, que chegaram a este terceiro dia de prova separados por 9.9s a favor do francês mais velho, mas o mais novo deu a volta ao texto e vai para os últimos quatro troços com 21.1s de avanço.

