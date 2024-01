WRC, Rali de Monte Carlo, PE13: Sébastien Ogier é o novo líder, margem nos 0.8s | AutoSport

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) venceram a especial, bateram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) por 3.0s e são os novos líderes do Ral ide Monte Carlo, 0.8s na frente.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) foram terceiros mas perderam mais 7.6s, com o galês a atrasar-se ainda mais e a deixar a luta a dois na frente. Aos microfones da RallyTV, Evans disse que lhe falta confiança para andar mais depressa nas partes húmidas.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) foram quartos a 12.8s, e rodam a 1m37.6s da frente. Seguem-se na geral, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) longe do quarto lugar e muito longe do sexto, o mesmo se passando com Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) que está em ‘terra de ninguém’.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) foram quintos na especial mas estão muito longe da frente.

Falta apenas uma especial para se ‘fechar’ a primeira ordem de pontos, que terá sempre de ser confirmado por quem chegar ao fim no domingo

