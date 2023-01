WRC, Rali de Monte Carlo, PE13: Rovanpera ‘arrasa’ e já só está a 16.0s de Ogier | AutoSport

Kalle Rovanperä já disse mais do que uma vez que não gosta de troços à noite: Pois bem, com Jonne Halttunen ao lado no Toyota GR Yaris Rally1, ganharam 6.7s a Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), 8.7s a Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) e 9.8s para Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), o que significa que a margem entre ambos passa para 16.0s. Ogier disse no final que este troço era o mais suscetível de causar furos e por isso teve muito cuidado, mas que “penso que é suficiente”, disse. Vamos ver.

Kalle rovanpera não precisa de fazer um ataque louco ao triunfo, aos 22 anos, tem todo o tempo para ganhar no Monte Carlo. Para além disso, sabe que Ogier não faz todo o campeonato, o que significa que, se o rali ficar assim, dependendo dos pontos da Power Stage, pontua muito, pelo que em termos de campeonato fica bem servido. De qualquer forma, se o jovem finlandês atacar o líder, também não nos vamos admirar, porque já o vimos fazer coisas mais difíceis. Mas ganhar 16.0s a Ogier no Monte Carlo em quatro troços, pode ser mais um marco na carreira de Rovanpera.

De resto, ao ficar a 16.0s de Rovanpera, quando estava a 9.3, Neuville deve ter percebido que dificilmente chega mais longe, mas ainda há quatro troços e muito ainda pode suceder.

Pelo menos, vamos ter um domingo mais interessante do que é habitual…

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) tem o quarto lugar assegurado, em condições normais, o mesmo sucedendo com Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) com o quinto posto. Depois dos problemas de direção assistida, que foram intermitentes, nada mais o estónio pode fazer, sendo certo que nesta primeira prova, com um carro que não conhece, seria natural não estar no seu máximo, mas talvez se esperasse um pouco mais.

Bom sexto posto para Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), que tem atrás de si Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) e Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1)

No WRC2, as coisas aqueceram fortemente, já que Nikolay Gryazin (Škoda Fabia RS Rally2) tiveram um furo numa das rodas do Skoda e perderam mais de trinta segundos para

Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) que agora já só estão a 15.2s com Pepe López (Hyundai i20 N Rally2) 22.6s mais atrás. Seguem-se Adrien Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) a mais 30.2s.