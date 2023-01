WRC, Rali de Monte Carlo, PE13: duas de seguida para Thierry Neuville | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) tomaram-lhe o gosto e venceram mais uma especial, a segunda desta tarde e do rali. Bateram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) por 0.2s com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) em terceiro a 3.0s. Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) foam quartos a 3.9s,

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) continuam a fazer boas especiais no dia de hoje, foram quintos, na frente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) e Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1).

Desta forma, o avanço de Ogier para Rovanpera passou para 25.8s, com Neuville agora a 9.3s do Campeão do Mundo em título. Elfyn Evans parece já estar resignado ao quarto lugar, pois está a 22.5s de Neuville quando já esteve um bom bocado mais perto.

