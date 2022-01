WRC, Rali de Monte Carlo, PE12: Sébastien Loeb responde a Ogier | AutoSport

A Saint-Jeannet / Malijai 2 (com 17.04 km) sorriu a Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), com a dupla da Toyota a ser a mais rápida desta especial, com o tempo de 9:23.8. Mas o maior ponto de interesse nesta fase é a luta entre dois dois Sébastien. Se no dia de ontem a vantagem era para Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) hoje Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) passou para a frente da prova.

Ogier tinha conseguido uma vantagem de 5.4 seg para Loeb, mas o piloto da Ford respondeu na PE12. A diferença está agora nos 5 seg, com Loeb a ser o segundo mais rápido nesta especial, seguido de Ogier, que perdeu algum tempo. Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) foi o quarto nesta especial, tendo admitido que usou pneus usados, já a pensar no dia de amanhã e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) completou o top 5.

Na geral, como já tido, Ogier mantém-se na frente, com cinco segundos de vantagem para Loeb, com Breen a encerrar o top 3, a mais de um minuto e dez do líder. Rovanperä está firme no top 5, a mais de dois minutos e oito de Ogier e com 19.5 seg. de vantagem para Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1). O rali continua a correr mal à Hyundai e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) tiveram um problema na suspensão que os fez perder quase três minutos, fazendo o piloto belga cair duas posições na geral, sendo agora sexto. Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) aproveitou o abandono de Ott Tanak para se instalar no sétimo posto.

