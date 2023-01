WRc, Rali de Monte Carlo, PE12: Primeiro triunfo para a Hyundai neste rali, by Thierry Neuville | AutoSport

Primeiro triunfo para a Hyundai neste rali! Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) venceram a 12ª especial num rali que só Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanpera tinham ganho troços. O belga bateu Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) por 1.1s com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) a 2.9s.

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) foi quarto a 3.4s e com isto Ogier tem agora 29.5s de avanço para Kalle Rovanpera, com Thierry Neuville agora a 9.5s.

Elfyn Evans está 19.5s mais atrás e com isto o belga da Hyundai tem um balão de oxigénio para os dois troços finais do dia e o que ainda falta amanhã.

Nada mudou no top 10, Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) perdeu 6.2s mas tem-se aguentado com o problema.

