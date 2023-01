WRC, Rali de Monte Carlo, PE11: Tanak atenua problema, Rovanpera vence mais um… | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) regressaram aos triunfos em troços, e a boa notícia deste troço é que Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) têm vindo a conseguir gerir a avaria na direção assistida e com isso fizeram o troço: “o problema ainda se mantém, é uma questão interna, mas é consistente. É um trabalho um pouco árduo, mas o carro é guiável”, disse o estónio que foi quinto a 9.7s da frente de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) foram segundos, 4.6s atrás de Rovanpera, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) logo a seguir.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram quartos a 5.3s o que significa que, na geral, Ogier tem agora 30 segundos exatos com Neuville em terceiro já a 42.4s. Evans ganhou um ‘bocadinho’ a Neuville mas está ainda a 18.4s. Não houve mudanças na geral, no top 10.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) voltaram a fazer um troço melhor, mas Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) cederam mais 21.2s, quedando-se pelo sétimo lugar da geral e até Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) estão a ficar mais longe, estando agora a 20.4s do japonês. É verdade que ficou sem sistema híbrido, mas o que Sordo diz é claro: “Não tenho sistema híbrido, mas não é esse o problema. O problema é entre o volante e o banco! Estou a lutar um pouco para encontrar a velocidade nas curvas”, disse.

