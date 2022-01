WRC, Rali de Monte Carlo, PE11: Sébastien Ogier líder isolado, dois Ford no pódio | AutoSport

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) bateram Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) por 5.4s no Sisteron, pelo que é essa a diferença entre ambos neste momento na geral.



Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) saíram de estrada no Sisteron e vão perder muito tempo.

Tudo se passou ainda na zona de asfalto seco depois da passagem do Col de Fontbelle, quando estava a fazer o tempo mais rápido na especial, 5.9s na frente de Ogier e 11.9s na frente de Loeb.

O carro será muito difícil de recolocar no troço sem um reboque. A especial teve bandeira vermelha a seguir à passagem de Sébastien Loeb.

Com a saída do galês, Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) são agora terceiros classificados a mais de um minuto da frente.

Apesar das queixas, e de ter problemas mecânicos, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) logrou passar pelo Sisteron e está agora ainda melhor posicionados, depois do presumível abandono de Elfyn Evans.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) bateu no Sisteron, furou e fez um pião, perdendo mais 50.2s, e está agora a mais de três minutos da frente.

Na foto deste artigo, um ‘momento’ de Ogier no Sisteron, em que quase saiu de estrada. Por trás do carro, um impressionante precipício. Se puder, veja o vídeo do Sisteron…

Tempos Online – CLIQUE AQUI