WRC, Rali de Monte Carlo, PE11: Ott Tänak abandonou | AutoSport

Ott Tänak foi forçado a abandonar o Rally de Monte Carlo depois de um troço do Sisteron muito complicado.

Foi corajoso, ao levar apenas pneus para asfalto seco, o que perfazia a grande maioria do troço, mas os cinco quilómetros com neve e gelo ‘tramaram-no’. Numa zona do Col de Fontbelle, um dos pontos mais míticos da história do Rali de Monte Carlo, onde no passado já se chegaram a fazer enormes filas de carros a tentar passar a zona de gelo, o estónio para não sair de estrada numa escorregadela foi em frente e bateu no morro de frente, e esse impacto causou danos significativos no seu i20 N Rally1. Quando chegou ao fim do troço tinha o pára-brisas completamente coberto de líquido, e já não conseguiu regressar à zona de montagem de pneus. Abandonou pelo caminho, o que já foi confirmado pela equipa. Continua o azar do estónio no ‘Monte’. Em 2020, o incrível acidente que teve, em 2021, abandonou ao ficar sem pneus depois de três furos, e ainda levou com uma pena suspensa por guiar numa ligação só em três rodas, o que é proibido há muito no WRC.