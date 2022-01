WRC, Rali de Monte Carlo, PE10: Sébastien Ogier e Sébastien Loeb… empatados | AutoSport

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) venceram o troço, Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) foram quartos a 6.5s o que significa que estão agora empatados na classificação geral.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) saíram de estrada e abandonaram, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) perderam muito tempo nesta especial, e no final o belga não estava contente: “Estamos a sofrer com algumas questões e agora algo se partiu no carro, que está a andar para um lado e para o outro. Acabou!”, disse aos microfones do WRC. Se não conseguir reparar pelos próprios meios, poderá ser o abandono. Para já cairam para quinto.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) terminou a especial a 1.1s de Ogier, pelo que na geral agora os três da frente estão separados por 9.3s, e os quartos classificados, que são agora Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), já que Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) furaram e perderam 1m41.5s., caíram para o nono lugar da geral.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) fez um pião e o motor do Yaris calou-se. Perderam 29.2s.

Depois do furo na especial anterior, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) também já estão a mais de dois minutos da frente, pelo que cada vez mais temos uma luta a três pelo triunfo no Rali de Monte Carlo.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) já são sétimos da geral.

Tempos Online – CLIQUE AQUI