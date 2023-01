WRC, Rali de Monte Carlo, PE10: Mais uma para Ogier, Tanak com problemas… | AutoSport

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) estão de regresso aos triunfos em troços numa especial que que Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) teve problemas com a direção assistida do seu Ford Puma Rally1. O estónio da Ford caiu para o quinto lugar atrás de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) , que foram segundos nesta especial, 0.4s atrás de Ogier.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram terceiro a 1.1s, e os Toyota mostram-se novamente inalcançáveis, já que Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) ficaram a 3.6s., o que significa que já estão a 7.1s de Rovanpera na geral.

Elfyn evans já é quarto e está a 19.1s de Neuville,

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) fizeram desta feita um bom troço, repetiram o quinto posto da PE5, e Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) continua a perder aos ‘magotes’ de segundos nas especiais, desta vez foram 15.6s e 17.31 Km o que não é normal. Continua a queixar-se do feeling do carro…

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) foram sextos na especial e são sextos da geral.

