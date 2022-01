WRC, Rali de Monte Carlo, PE10: Game Over para Thierry Neuville | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) perderam muito tempo nesta especial, e no final o belga não estava contente: “Estamos a sofrer com algumas questões e agora algo se partiu no carro, que está a andar para um lado e para o outro. Acabou!”, disse aos microfones do WRC. Se não conseguir reparar pelos próprios meios, poderá ser o abandono.