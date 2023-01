WRC, Rali de Monte Carlo, PE1: Sébastien Ogier começa melhor no Turini | AutoSport

Num troço completamente seco, ainda que com o asfalto muito frio, o Rali de Monte Carlo arrancou com o grande favorito ao triunfo final na frente da prova. Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápidos numa versão menos utilizada do Turini, e bateram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) por 1.3s com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) em terceiro a 6.0s.

Grande começo para as duas duplas da Toyota, tendo ficado claro que os ágeis Yaris se deram bem com este troço bastante sinuoso, cheio de ganchos muito lentos.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) foram quartos na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) e Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1), que perderam, respetivamente 7.6s e 8.6s, o que deixa perceber algumas dificuldades.

O campeão em título, já se sabe, não tem no asfalto seco o seu terreno de eleição, ele diz que há-de lá chegar, sabe que tem que melhorar no asfalto, mas ainda estão um pouco longe dos maiores especialistas, e Ott Tanak anda ainda a aprender o Puma Rally1, passou o shakedown a testar afinações bem diferentes de modo a perceber melhor o carro, o mais rapidamente possível. Só com um dia de testes pré-Monte Carlo, não há milagres. Vai lá com o tempo.

Ainda assim, num troço maior já deixou Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) que foram sétimos, a dois segundos, e o francês conhece bem melhor as ‘manhas’ do carro.

Também a aprenderem o carro, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) foiram apenas oitavo e cederam 11.6s.

Surpreendentemente mau foi o nono posto de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), que cedeu 12.4s.

Jourdan Serderidis/Frédéric Miclotte (Ford Puma Rally1) foram 10º a 1m37.9s. Vai ficar atrás de imensos Rally2.

