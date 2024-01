WRC, Rali de Monte Carlo, PE1: Elfyn Evans é o primeiro líder | AutoSport

Arrancou o Rali de Monte Carlo, uma prova que este ano estará quase com toda a certeza, totalmente seca, ainda por cima espera-se uma subida de temperatura para os próximos dias, devendo ser, portanto, um rali de puro asfalto.

E no Sisteron, primeira especial da prova, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) aproveitaram bem sair na frente para baterem Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) por 5.2s, com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) a 8.3s, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) e Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) a 9.8s. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) foram quintos a 16.2s, um bom começo para o francês.

Excelente início de prova para Elfyn Evans, que andou muito bem, sendo surpreendente a distância a que deixou o seu colega de equipa, Ogier, mas o francês explicou que a estrada muito suja devido aos cortes das bermas foi a razão para uma maior perda de tempo. Tanak queixou-se de um pequeno problema com o acelerador com o motor a não descer de rotação apesar do estónio tirar o pé, o mesmo sucedendo a Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) que foram sétimos atrás de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), com o japonês a perder 24.3s e Mikkelsen a ceder 32.9s.

Evans revelou que a aderência é alta no troço, Neuville queixou-se que os pneus estavam a ‘mexer-se’ muito, Ott Tanak disse que o carro está demasiado macio e Ogier explicou que os muitos cortes deixaram a estrada muito suja.

