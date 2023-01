WRC, Rali de Monte Carlo, Ott Tanak: “Temos muito para descobrir, vamos ver onde estamos” | AutoSport

O melhor dos Ford no shakedown do Rali de Monte Carlo foi apenas sexto, com Pierre-Louis Loubet a ficar na frente de Ott Tänak, com o francês, como se sabe, a conhecer bastante melhor o carro, o que o estónio ainda está a fazer: “Vamos ver como corre”, disse Tänak. “Temos muito para descobrir, isso é certo, e não vai ser fácil. Vamos começar e veremos onde estamos.”