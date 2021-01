WRC, Rali de Monte Carlo: Ott Tanak é o primeiro líder

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) são os primeiros líderes do Rali de Monte Carlo, depois de vencerem a especial de abertura, Saint-Disdier-Corps, com uma extensão de 20.58 km. Muita chuva, mas nada de neve ou gelo. A dupla estónia teve problemas com o limpa para brisas, que ficou preso, mas isso não os impediu de fazerem um registo três segundos na frente dos segundos melhores. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) foram segundos e os melhores dos Toyota, com um registo a três segundos exatos de Tanak. Os vice-campeões do mundo de 2020, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) foram terceiros a meio segundo de Rovanpera, mas na frente de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), quartos classificados. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) foram quintos a 3.9s.

Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC) despistaram-se já na fase final do troço quando lideravam os parciais. Não começou nada bem o ano para a M-Sport e para Teemu Suninen e Mikko Markkula, já que após o quarto parcial da primeira especial do Rali de Monte Carlo, que lideravam nesse ponto intermédio, eis que o finlandês deixou fugior um pouco demais o seu Ford Fiesta WRC, bateu nas barreiras do lado esquerdo e saiu de estrada para um barranco, depois de capotar. Um saída feia, mas sem consequências físicas para os dois ocupantes, quando estavam em linha para fazerem o melhor tempo do troço. Isto é o pior que podia acontecer à M-Sport. Logo se verá se o carro é recuperável para amanhã.

Dani Sordo/Carlos Del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) foram sextos a uns estonteantes 18.8s. Um mau começo para a dupla espanhola. Seguiram-se Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) a 43.4s, e Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), a 51.1s, dois arranque de prova muito abaixo do que, muito provavelmente, esperavam. Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) ficou logo atrás, muito perto do japonês.



No WRC 2, Andreas Mikkelsen/Ola Floene (Skoda Fabia R5 Evo) fez o medlhor tempo, 14.8s na frente de Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta Mk II) com o carro da Sports & You, o de Eric Camilli/Francois-Xavier Buresi (Citroen C3 Rally2) em terceiro a 17.0s.