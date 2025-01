WRC, Rali de Monte Carlo, Ott Tänak: “começámos a perceber o caminho a seguir com a afinação”

Ott Tänak – Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) terminam o dia apenas a 2.5s de Fourmaux e do pódio. Foi uma grande tarde para o estónio da Hyundai que, depois de acertar com as afinações do seu Hyundai, venceu os três troços da tarde, convertendo um atraso de 47.3s para o líder em 27.1s estando ’em cima’ dos homens que para já ocupam o pódio: “foi uma tarde muito agradável e muito positiva. Finalmente, tive uma boa sensação no carro e sim, imediatamente, tive um bom ritmo e uma boa fluidez e pude realmente divertir-me. Se o carro não estivesse a funcionar bem não era capaz de fazer bons tempos, mas agora temos o carro a funcionar e devo dizer que a equipa fez um excelente trabalho nestas condições” começou por dizer Tanak que explicou como chegou à afinação certa: “esta manhã começámos a perceber qual o caminho a seguir com a afinação. Obviamente, não tenho qualquer quilometragem com este pneu. Digamos que no início não fazia sentido, a direção a seguir. Mas finalmente percebemos. E depois começou a funcionar, tornei-me um pouco mais rápido consegui uma boa sensação, o que foi positivo”, disse o estónio que não coloca objetivos para amanhã: “tentar manter um bom ritmo e divertir-me no carro…”