WRC, Rali de Monte Carlo, Ott Tanak começa mal: “não foi uma prova fácil” | AutoSport

Ott Tänak e Martin Järveoja terminaram o Rali de Monte Carlo em quarto lugar na sua primeira prova depois do regresso às cores da Hyundai Motorsport. Os problemas iniciais de motor – este ficava em alta rotação quando o piloto tirava o pé do acelerador – prejudicaram o resultado global da equipa, no entanto, houve muitos sinais positivos, ainda que o piloto, quando não tem o material a 100%, quebre. Sabendo que estava já a uma distância considerável dos três da frente, fez um resto de prova cautelosa, acelerando só o suficiente para se manter à mesma distância. Conquistaram quatro pontos adicionais com o quarto lugar na tabela de classificação do ‘Super Domingo’ e ainda um ponto pela sua prestação na Power Stage: “não foi uma prova fácil. Tivemos muito que aprender e descobrir sobre o Hyundai i20 N Rally 1 Hybrid. Não foi a prova mais consistente, mas conseguimos ultrapassar o fim de semana e vamos ver o que podemos fazer a seguir. Estamos ansiosos pela Suécia e por mais uma aventura. Está a chegar muito depressa, por isso esperamos que, depois de alguns testes pré-evento, estejamos ainda mais preparados do que este fim de semana.”