WRC, Rali de Monte Carlo: Ogier vence os troços todos, mesmo ‘sem híbrido’ | AutoSport

Sébastien Ogier venceu até aqui todos os troços realizados no Rali de Monte Carlo, alargando dessa forma a sua vantagem na ronda de abertura do Mundial de Ralis.

Nem mesmo uma falha da unidade híbrida, que deixou o Toyota GR Yaris com falta de potência extra, levou Ogier a perder troços com o francês a chegar à zona de mudança de pneus em Puget-Théniers, 32.7s na frente de Thierry Neuville. Kalle Rovanperä, companheiro de equipa de Ogier, sobreviveu a um toque com os rails e completou o pódio provisório apenas 1,8 segundos mais atrás do belga.

Elfyn Evans, também a conduzir um Toyota, tinha sido o concorrente mais próximo de Ogier desde o primeiro troço, na quinta-feira à noite, mas o galês caiu na classificação quando sofreu um furo na traseira direita do seu carro em Briançonnet/Entrevaux.

“Se eu olhar para o resultado da manhã, posso estar feliz”, disse Ogier. “Não foi uma manhã totalmente relaxada para nós por causa deste problema, por isso tive de forçar muito. Até agora, o resultado é bom. Infelizmente, sem assistência há uma grande possibilidade do problema se manter esta tarde”, acrescentou.

Ogier foi o único piloto a fazer uma aposta arriscada, carregando uma única roda sobresselente para a primeira passagem pelos troços. Ele, como a maior parte do plantel, escolheu uma mistura de pneus macios e super macios e geriu o seu desgaste nas estradas secas.

Neuville, entretanto, teve de lutar arduamente para evitar que as suas borrachas sobreaquecessem. As afinações do carro melhoraram o seu i20 N nas curvas mas o belga não gostou do último troço: “Não foi muito divertido. Os pneus estão realmente nos limites e sobreaqueceram após 2 km do troço. Estou apenas a gerir os pontos de travagem”.

Ott Tänak, que passou para a quarta posição durante a noite, enquanto continuava a familiarizar-se com o seu novo Ford Puma. O estónio persegue o Rovanperä por apenas 5,7 segundos, à entrada na etapa da tarde, e tem uma margem de 15,7s sobre Evans, quinto classificado.

Loubet teve problemas no fim da manhã com um falha na direção assistida

Dani Sordo viu-se mais de um minuto atrás, depois de ter perdido a confiança no seu Hyundai. Foi uma história semelhante à do seu colega, Esapekka Lappi, que também já perdeu muito tempo.

Takamoto Katsuta melhorou, depois dos problemas de ontem, e é oitavo. O japonês passou Pierre-Louis Loubet, que teve de gerir a falha no seu Puma no último troço, devido à falha na direção assistida. Sem assistência a meio do dia, Loubet tem que lidar com isso o resto do dia.