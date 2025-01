WRC, Rali de Monte Carlo: Ogier e os desafios das novas regras e pneus

Há mudanças sensíveis no WRC e Sébastien Ogier assegura que as equipas não estão bem preparadas, mas…

Sébastien Ogier admitiu ao autosport.com que as equipas do WRC não estão bem preparadas para este Rali de Monte Carlo. Com novos pneus Hankook e novos carros, sem o sistema híbrido, esta pré-temporada do Mundial de Ralis deixa antever uma prova de abertura bem mais ‘anárquica’. Por exemplo, o francês teve apenas um dia de testes antes do evento com o novo GR Yaris e pneus Hankook, naquela que foi apenas a sua segunda vez aos comandos de um Rally1 não híbrido, após a decisão da FIA de deixar de parte a potência híbrida.

Ogier assegura que o resultado desta prova dependerá muito da rapidez com que os pilotos se adaptarem a estas mudanças, que são significativas, e podem mesmo alterar a correlação de forças, que com os carros de 2024, não iria mudar muito. Seja como for, o Rali de Monte Carlo é uma prova em que não é o andamento puro dos carros ou a capacidade dos pilotos que fazem mais diferença, mas sim as escolhas certas de pneus para o conjunto de troços que compõem cada secção e nesse contexto, Ogier entende que nesse aspeto a sua experiência em Monte Carlo pode fazer a diferença ao dar-lhe alguma vantagem.

Palmarés desde 2010

2010 Hirvonen, Mikko Ford Fiesta S2000

2011 Bryan Bouffier Peugeot 207 S2000

2012 Loeb, Sebastien Citroen DS3 WRC

2013 Loeb, Sebastien Citroen DS3 WRC

2014 Ogier, Sebastien Volkswagen Polo R WRC

2015 Ogier, Sebastien Volkswagen Polo R WRC

2016 Ogier, Sebastien Volkswagen Polo R WRC

2017 Ogier, Sebastien Ford Fiesta RS WRC 2017

2018 Ogier, Sebastien Ford Fiesta RS WRC 2017

2019 Ogier, Sebastien Citroen C3 WRC

2020 Neuville, Thierry Hyundai i20 Coupe WRC

2021 Ogier, Sebastien Toyota Yaris WRC

2022 Loeb, Sebastien Ford Puma Rally1

2023 Ogier, Sebastien Toyota GR Yaris Rally1

2024 Neuville, Thierry Hyundai i20 N Rally1