WRC, Rali de Monte Carlo: o que muda, e o que fica igual em 2023 nos pneus | AutoSport

Os pneus para a época de 2023 do WRC foram alvo de evolução. Algumas das especificações otimizadas para 2023 estrear-se-ão já na 91.ª edição do Rali de Monte Carlo, que tradicionalmente abre a época de ralis, uma das provas mais exigentes de todo o campeonato, embora se esperem condições menos severas, com temperaturas mais altas e menos superfícies cobertas de neve do que o habitual.

A evolução dos pneus para os carros de Rally1 foi alcançada pelos engenheiros da Pirelli de acordo e com a colaboração das equipas, tendo abrangido as versões para asfalto (seco e molhado, supermacio, macio e duro) e de terra (macio e duro). As novas soluções técnicas introduzidas não estão apenas alinhadas com o contínuo e rápido desenvolvimento dos carros e o implacável aumento de desempenho, mas antecipam também as suas possíveis trajetórias a curto e médio prazo.

Para melhor suportar o aumento de velocidade e de potência, que juntamente com as condições de corrida cada vez mais desafiadoras submetem os pneus a um stress elevado e crescente, os pneus de asfalto e terra da linha WRC1 2023 contam com alguns ‘truques’ a nível da construção que mantêm as suas características de desempenho inalteradas, maximizando a resistência geral e a durabilidade.

Em particular, os engenheiros da Pirelli trabalharam para levar o delicado equilíbrio entre robustez e capacidade de absorção de choque a um nível mais alto em termos de resistência. Um pneu excessivamente robusto não é capaz de absorver a violência dos impactos que acabam por prejudicar o carro, colocando em risco os seus componentes.

A procura pelo equilíbrio certo entre elasticidade e robustez é ainda mais complicada devido às tensões suportadas pelas jantes, que são o componente que se danifica com mais frequência, o que acaba por se refletir, invariavelmente, no pneu.

Nota-se que na temporada passada houve 41 furos em 13 ralis, de um total de quase 3.500 pneus usados em 148.000 quilómetros de competição, contudo, os danos nas jantes que também resultaram em danos nos pneus chegaram a várias centenas.

Por outro lado, não foram feitas alterações nos compostos, em pleno acordo com as equipas, que ficaram satisfeitas tanto com o desempenho como com a ampla janela de funcionamento apresentada.

Para Terenzio Testoni, responsável pelas atividades de rali da Pirelli: “Chegamos à abertura da temporada muito satisfeitos com o trabalho de desenvolvimento realizado, que fortaleceu ainda mais a colaboração com as equipas e pilotos, com quem trabalhamos constantemente em sinergia e com total igualdade no que aos pontos de vista diz respeito. As alterações nas características dos pneus, ainda que ligeiras, levam-nos a esperar uma época sem surpresas. Não faltarão, claro, desafios e incógnitas relacionadas com a agora total confiança das equipas na gestão do aumento de potência e peso dos carros híbridos, que sujeitam os pneus a um esforço particularmente intenso. O Rali de Monte Carlo será já uma prova importante para todos, que dará indicações significativas sobre o que se pode esperar do campeonato.”