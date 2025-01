WRC, Rali de Monte Carlo: o que mais vai acontecer a Thierry Neuville…

A primeira especial de sábado ficou marcada por mais problemas para Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1), que tiveram de parar e fazer um reset ao carro antes de prosseguir a sua prova com o belga a perder mais de um minuto, atrasando-se ainda mais na classificação geral: “Tive de fazer um reset. O carro foi-se abaixo e depois perdi a potência, tal como no Japão, pensámos que o turbo tinha desaparecido. Na situação em que estávamos, vamos tentar fazer um reset e, desde então, estamos bem. Não há ideia, não há alarme, nada. Agora está a funcionar”, disse. Manteve o oitavo lugar da geral, mas agora a quase cinco minutos da frente, pelo que a recuperação que pretendia fazer sofreu novo revés. Um Rali de Monte Carlo para esquecer até aqui…

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros